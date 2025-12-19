Il titolo di città più vivibile al mondo per il 2026 è stato dato a una località Svizzera

Nel 2026, una capitale europea svizzera si distingue come la città più vivibile al mondo, secondo la valutazione di ECA International. Questa prestigiosa distinzione riflette un equilibrio perfetto tra qualità della vita, condizioni di lavoro e servizi, confermando l’attrattiva di una realtà che unisce tradizione e modernità. Un esempio di eccellenza che pone questa città al centro delle preferenze globali per chi cerca un ambiente di vita ideale.

Il titolo di città più vivibile al mondo per il 2026 è stato assegnato a una capitale europea. A decretarlo è stata ECA International, società di consulenza globale che ogni anno valuta stipendi, alloggi, tasse, regole sul lavoro e qualità della vita per chi si trasferisce all’estero. Nella nuova classifica, una città svizzera ha conquistato il primo posto. Nella graduatoria l’Italia non rientra tra le prime dieci città più vivibili al mondo. Nonostante il fascino culturale e turistico delle città italiane, fattori come infrastrutture, qualità dell’aria, efficienza dei servizi e stabilità politica hanno penalizzato il punteggio complessivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

