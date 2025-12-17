protezione civile certificata

L'assessore Lorenzo Tomassoli si impegna a portare la protezione civile nelle case dei cittadini, promuovendo pratiche di prevenzione e sicurezza. L'obiettivo è diffondere una cultura della tutela e preparazione alle calamità naturali, rendendo più resilienti le comunità locali. Un passo importante verso una maggiore consapevolezza e tutela del territorio e dei suoi abitanti.

La Protezione civile portata nelle case. È l’impegno dell’assessore Lorenzo Tomassoli che sta spingendo molto per la diffusione tra i cittadini delle buone pratiche di difesa dalle calamità. Il primo passo è stato l’alert system diffuso tra i cittadini, successivamente c’è stato un calendario di iniziative con incontri aperti a tutti i cittadini. L’ultimo passaggio è stata la certificazione di ente formato sul tema del rischio alluvioni e frane, arrivato al termine del percorso formativo ‘ Meno Rischio in Toscana ’, a cura della Regione. "Voglio esprimere grande soddisfazione – ha detto l’assessore Lorenzo Tomassoli (nella foto) – per la risposta positiva dei dipendenti che hanno portato a termine il percorso formativo. Lanazione.it

