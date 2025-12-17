Protezione civile certificata

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore Lorenzo Tomassoli si impegna a portare la protezione civile nelle case dei cittadini, promuovendo pratiche di prevenzione e sicurezza. L'obiettivo è diffondere una cultura della tutela e preparazione alle calamità naturali, rendendo più resilienti le comunità locali. Un passo importante verso una maggiore consapevolezza e tutela del territorio e dei suoi abitanti.

protezione civile certificata

© Lanazione.it - "Protezione civile certificata"

La Protezione civile portata nelle case. È l’impegno dell’assessore Lorenzo Tomassoli che sta spingendo molto per la diffusione tra i cittadini delle buone pratiche di difesa dalle calamità. Il primo passo è stato l’alert system diffuso tra i cittadini, successivamente c’è stato un calendario di iniziative con incontri aperti a tutti i cittadini. L’ultimo passaggio è stata la certificazione di ente formato sul tema del rischio alluvioni e frane, arrivato al termine del percorso formativo ‘ Meno Rischio in Toscana ’, a cura della Regione. "Voglio esprimere grande soddisfazione – ha detto l’assessore Lorenzo Tomassoli (nella foto) – per la risposta positiva dei dipendenti che hanno portato a termine il percorso formativo. Lanazione.it

Leggi anche: Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Leggi anche: Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Convegno La comunicazione in emergenza parole giuste al momento giusto 10 dicembre 2025 ore 10.00

Video Convegno La comunicazione in emergenza parole giuste al momento giusto 10 dicembre 2025 ore 10.00

protezione civile certificataProtezione civile certificata - È l’impegno dell’assessore Lorenzo Tomassoli che sta spingendo molto per la diffusione ... msn.com

La Protezione Civile certifica l'ASC - L'ASC GuidaSicura Quattroruote, scuola di guida che fa capo alla nostra rivista e che organizza corsi da oltre 15 anni presso l'impianto di Vairano (PV), ha ottenuto la certificazione dalla Scuola ... quattroruote.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.