Un anno ad aiutare la gente Applausi alla Protezione Civile Il sindaco | presenza decisiva

Nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi si è tenuta la cerimonia conclusiva dell'

Un anno di impegno, risultati e responsabilità condivisa. Si è svolta ieri, nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, la cerimonia conclusiva dell'"Anno della Protezione Civile ", un momento istituzionale pensato per riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dagli Enti e l'impegno dei volontari che compongono il sistema provinciale. Nel corso dell'anno i volontari sono stati coinvolti in numerose missioni fuori territorio, confermando la solidità della rete interprovinciale e regionale. Per la prima volta è stata inoltre organizzata una grande esercitazione provinciale. La Provincia ha adottato inoltre il primo Piano di Protezione Civile Multirischio.

