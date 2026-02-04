Gli esperti avvertono che le truffe con deepfake stanno crescendo rapidamente. Sempre più persone si trovano a credere a video e audio falsi, spesso senza rendersene conto. I social sono pieni di contenuti manipolati che possono ingannare chi li guarda. La questione spaventa anche le autorità, che cercano di trovare soluzioni per fermare questa ondata di fake.

Un’ondata crescente di truffe basate su deepfake sta mettendo a dura prova la fiducia dei cittadini nelle immagini e nelle registrazioni audio che vedono ogni giorno sui social, nei messaggi o nei video che circolano online. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che ha diffuso un video di sensibilizzazione rivolto a tutta la popolazione, sottolineando come l’intelligenza artificiale oggi sia in grado di generare volti e voci che sembrano perfettamente reali, ma che in realtà non esistono affatto. Il fenomeno, che si sta diffondendo con velocità impressionante, riguarda soprattutto truffe mirate a ingannare le persone attraverso messaggi video o audio che simulano la voce di un parente, un amico o un funzionario pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voci e volti falsati dal digitale: come i deepfake stanno mettendo in crisi la credibilità delle immagini

Approfondimenti su Deepfake Truffe

Se tutto è deepfake, allora niente è deepfake

Argomenti discussi: Custodire voci e volti umani. Il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata delle Comunicazioni sociali; AI, Papa Leone XIV: La vera sfida non è fermare l’innovazione digitale, ma guidarla; Le parole di un Vescovo -Giornalista.

