Conte a Dazn | Sull’1-0 partita in totale equilibrio I miei giocatori stanno mettendo a rischio la loro incolumità

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn nel post partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Antonio Conte ha parlato a Dazn nel post partita di Juve Napoli. PARTITA – « Finché la partita è stata 1-0 era una partita totalmente in equilibrio. E quando le partite sono in equilibrio un episodio può andarti a favore e raddrizzi la gara. Dopo il secondo gol è inevitabile che è stata una mazzata a livello psicologico importante e abbiamo cercato anche con quelle poche sostituzioni che avevamo di essere un po’ più offensivi e abbiamo preso il terzo gol. Ma oggi dallo Stadium mi porto il fatto che per la prima volta nella mia carriera faccio giocare un calciatore senza mai averlo visto in allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conte a DAZN: I ragazzi stanno mettendo a rischio la loro incolumità, siamo in super emergenza! Rigore su Hojlund? No comment. Neres si operaUltime notizie Napoli - Antonio Conte, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell’immediato post-partita Juventus-Napoli 3-0. Juventus-Napoli 3-0, intervista Conte a DAZN Di ... msn.com

