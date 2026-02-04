Viso di Giorgia Meloni rimosso dal dipinto nella chiesa di San Lorenzo | Una processione impossibile pregare

Il volto della leader di Fratelli d’Italia è stato cancellato da un dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. La decisione arriva su richiesta del cardinale, che ha ritenuto impossibile continuare a pregare con quel ritratto così modificato. La chiesa si trova nel centro della città, e la rimozione ha suscitato subito reazioni contrastanti tra fedeli e cittadini.

Il viso di Giorgia Meloni è stato rimosso dal dipinto che si trova all’interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Ad annunciarlo è stato il parroco, monsignor Daniele Micheletti. Il restauratore ha detto di aver coperto il volto su ordine del Vaticano. Il dipinto, che ritraeva il viso di Giorgia Meloni sul corpo di un angelo, ha creato polemiche e ha attirato numerosi visitatori nella chiesa. Viso di Meloni rimosso, parla il parroco di San Lorenzo in Lucina Il restauratore avrebbe ammesso la somiglianza con Giorgia Meloni L’amico del parroco: “I gruppi entravano in chiesa per i selfie” Viso di Meloni rimosso, parla il parroco di San Lorenzo in Lucina “Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo rimosso”, ha detto don Micheletti parlando del volto di Giorgia Meloni comparso su un dipinto della chiesa di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha acceso le polemiche.

Il volto di Giorgia Meloni, comparso di recente in un dipinto restaurato, è stato tolto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

E' stato rimosso il volto di Meloni dal dipinto restauratoMonsignor Daniele Micheletti, parroco di San Lorenzo in Lucina, ha annunciato che il restauro di Valentinetti è stato eliminato: Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c' ... ilfoglio.it

Il parroco: rimosso dal dipinto restaurato il volto di MeloniC'era una processione di persone per vederlo, non per pregare ... msn.com

Dopo le polemiche cancellato dal dipinto restaurato il volto con le sembianze di Giorgia Meloni. Il parroco di San Lorenzo in Lucina a Roma ha spiegato il motivo della rimozione: "Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una pr - facebook.com facebook

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com