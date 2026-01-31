Segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma | Un angelo ora ha il viso di Giorgia Meloni

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un restauro ha acceso le polemiche. Durante i lavori, alcuni hanno notato che uno degli angeli sulla tomba di Umberto II di Savoia sembra aver preso il volto di Giorgia Meloni. La scoperta ha diviso i fedeli e gli appassionati di arte, che si chiedono se si tratti di un’illusione o di un segno. Intanto, il Comune e la soprintendenza preferiscono mantenere il silenzio sull’accaduto.

Il cuore della Capitale si risveglia con un enigma artistico che mescola devozione e politica. Nella storica basilica di San Lorenzo in Lucina, a pochi passi dai luoghi del potere romano, un recente intervento di restauro ha generato un acceso dibattito: uno degli angeli che vegliano il monumento funebre di Umberto II di Savoia sembra aver assunto le fattezze di Giorgia Meloni. La scoperta, emersa in questi giorni, mostra una figura alata dai tratti marcatamente contemporanei, la cui somiglianza con la presidente del Consiglio appare così evidente da sollevare interrogativi sull'opportunità di una simile "citazione" in un luogo di tale valore storico.

