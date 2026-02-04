Visitatore d’eccezione a Santo Stefano di Sessanio | il principe saudita incontra la comunità del Molise

Un principe saudita ha fatto visita a Santo Stefano di Sessanio, incontrando la comunità locale nel cuore del Molise. Alle 16, il solleone del pomeriggio illuminava il paesino, e il visitatore si è diretto verso il centro, dove ha parlato con alcuni cittadini e ascoltato le loro storie. La visita, che ha attirato l’attenzione di molti, si è svolta senza grandi clamori, ma ha suscitato curiosità tra gli abitanti del piccolo borgo.

Il sole di pomeriggio, ancora alto sopra le creste del Matese, batteva con forza sulle pietre antiche di Santo Stefano di Sessanio quando, alle 16.30 di martedì, un'auto nera con targa araba ha svoltato l'ultimo tornante della strada sterrata che conduce al borgo medievale. A bordo, un uomo di alta statura, vestito con un completo scuro e un foulard leggero al collo, è sceso con passo lento e sicuro. Non si trattava di un turista di passaggio, né di un rappresentante di qualche multinazionale: era il principe saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud, figlio del re Salman e fratello del principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha fatto visita a un paese di 175 anime nel cuore del Molise, in un gesto che ha sorpreso non solo la comunità locale ma anche gli osservatori internazionali.

