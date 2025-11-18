Trump incontra il principe saudita | investimenti record resort alle Maldive e le polemiche sull' omicidio Khashoggi

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe ereditario saudita torna negli Stati Uniti dopo più di un decennio. Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca Mohammed bin Salman con tutti gli onori riservati ai capi di Stato. Un'accoglienza che, almeno nelle intenzioni del presidente statunitense, serviva a enfatizzare gli accordi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump incontra principe sauditaTrump incontra bin Salman: “investimenti che frutteranno un trilione. Arabia negli accordi di Abramo”. E su Gaza… - Nella serata italiana odierna, il principe saudita Mohammed bin Salman ha fatto visita alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump con una cerimonia ufficiale, per la prima visita dopo l’uccisione del g ... Da strettoweb.com

trump incontra principe sauditaTrump riceve il principe ereditario Mohammad bin Salman, l'Arabia Saudita promette mille miliardi di investimenti negli Usa - Donald Trump ha accolto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca sul portico sud, di solito adibito ad accogliere i leader per le visite di Stato, e con tutti gli onori e ... Scrive affaritaliani.it

trump incontra principe sauditaBin Salman incontra Donald Trump alla Casa Bianca accompagnato da Cristiano Ronaldo: vuole "parlare di pace" - La sorpresa è Cristiano Ronaldo, volto del soft power saudita, per "parlare di pace". Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Incontra Principe Saudita