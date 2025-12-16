Asp assunti 6 nuovi dirigenti medici | si occuperanno dei servizi sanitari di base

L'Asp di Agrigento ha annunciato l'assunzione di sei nuovi dirigenti medici a tempo indeterminato, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale e migliorare l'organizzazione dei servizi sanitari di base. Questa operazione mira a potenziare il sistema sanitario locale, garantendo un'assistenza più efficace e capillare alla popolazione.

Sei nuovi dirigenti medici sono stati assunti a tempo indeterminato dall'Asp di Agrigento per il potenziamento dell'assistenza territoriale e dell'organizzazione dei servizi sanitari di base. Le nuove unità andranno a rafforzare i distretti sanitari della provincia, con particolare attenzione.

