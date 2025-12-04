Asp in Comune | nuovi sportelli per facilitare l’accesso ai servizi sanitari

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina insieme all'amministrazione comunale ha presentato oggi il progetto "ASP in Comune", un'iniziativa finalizzata a istituire sportelli di prossimità negli uffici cittadini. Lo scopo è agevolare l'accesso ai servizi sanitari principali, riducendo i tempi e.

