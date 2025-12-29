Vis | tre sfide a gennaio e tre acquisti Pesaro gioca tra presente e futuro

A gennaio, Pesaro affronta tre sfide e realizza tre acquisti, segnando un punto di passaggio tra presente e futuro. La città si impegna a migliorare un 2025 già ricco di soddisfazioni, con la determinazione di consolidare i progressi fatti e prepararsi alle nuove opportunità. Lo scenario al V Park riflette questa volontà di crescita, mantenendo un approccio equilibrato e consapevole nel percorso di sviluppo.

Migliorare un 2025 già ricco di soddisfazioni. È questo l’obiettivo che dallo scorso sabato campeggia sul V Park. Dopo la pausa natalizia i vissini sono tornati al lavoro. Alle porte c’è un gennaio in cui sarà vietato sbagliare. Tre le partite da giocare, tre gli acquisti da compiere sul mercato. Al Benelli arriverà prima il Pineto, 3 gennaio alle 20.30, e poi l’ Arezzo, 16 gennaio, allo stesso orario. Nel mezzo il turno di riposo, causato dal derby annullato contro il Rimini. Sul campo il mese di gennaio si chiuderà con la gara del 25 a Livorno, ore 17.30. Sul mercato ci sarà tempo fino alle 20 del 2 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis: tre sfide a gennaio e tre acquisti. Pesaro gioca tra presente e futuro Leggi anche: Sugli spalti, da acquistare entro l’8 novembre. Pacchetto derby: tre sfide in Curva a trenta euro. Arezzo, Vis Pesaro e Ternana in promozione Leggi anche: Ternana-Vis Pesaro: tutto in tre minuti. Ospiti avanti, le Fere la riacchiappano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vis: tre sfide a gennaio e tre acquisti. Pesaro gioca tra presente e futuro - È questo l’obiettivo che dallo scorso sabato campeggia sul V Park. ilrestodelcarlino.it

Salvo colpi di scena delle ultime ore, La Ciaspolada del prossimo 4 gennaio adotterà il meccanismo delle sfide di sci alpinismo, proponendo una corsa da percorrere in parte con le scarpe da running e in parte con le racchette da neve ai piedi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.