Virus Nipah in India rischio di contagio attraverso il mango | pipistrelli infetti possono lasciare la saliva

In India cresce la preoccupazione per il virus Nipah. Le autorità hanno avvertito che il contagio potrebbe avvenire anche tramite i mango. Secondo gli esperti, i pipistrelli infetti possono lasciare la saliva sui frutti, aumentando il rischio di trasmissione. Bassetti, infettivologo italiano, ha confermato la possibilità di contrarre il virus anche in questo modo. Le persone devono fare attenzione quando consumano frutta proveniente da zone a rischio.

L'allerta sulla diffusione del virus Nipah in India è alta, l'infettivologo Matteo Bassetti ha segnalato che le autorità del Paese orientale hanno messo in guardia la popolazione dal rischio di contrarre l'infezione attraverso i mango. La causa sarebbero i pipistrelli infetti che lasciano la saliva sulla frutta. Il rischio contagio virus Nipah in India Matteo Bassetti è intervenuto sulla "una nuova fobia" che si sta diffondendo riguardo il virus Nipah che si potrebbe contrarre attraverso i mango. "In India, le autorità mettono in guardia dal rischio di contrarre il virus Nipah attraverso i mango.

Approfondimenti su Virus Nipah

Dopo i due casi di virus Nipah in India, le autorità italiane rassicurano: il rischio di trasmissione nel nostro Paese è molto basso.

In Europa, le autorità sanitare rassicurano: il rischio di contrarre il virus Nipah per chi viaggia o vive nel Bengala occidentale in India è considerato molto basso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Virus Nipah

Argomenti discussi: In India 5 nuovi casi da virus Nipah. Per gli esperti nessun allarme, ma cautela; Allarme virus Nipah dall’India: ci sono rischi in Italia? Il parere del virologo Pregliasco; Virus Nipah, cosa sapere su rischio contagi e consigli per chi viaggia; Virus Nipah: le linee guida Ecdc per i viaggiatori in India e il rischio di diffusione in Europa.

