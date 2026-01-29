In Europa, le autorità sanitare rassicurano: il rischio di contrarre il virus Nipah per chi viaggia o vive nel Bengala occidentale in India è considerato molto basso. L’Ecdc conferma che, al momento, non ci sono segnali di allarme per i cittadini europei.

Il rischio di infezione da virus Nipah per i cittadini europei che viaggiano o risiedono nel Bengala occidentale, in India, è considerato “molto basso”. A chiarirlo è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), dopo la segnalazione di due casi confermati nella regione. Secondo gli esperti, al momento i focolai risultano limitati all’Asia. Tuttavia il virus resta sotto stretta osservazione perché presenta un potenziale epidemico e pandemico, potendo diffondersi sia tra le persone sia attraverso gli animali domestici. Perché il rischio per l’Europa è considerato limitato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Virus Nipah, l’Ecdc rassicura: rischio molto basso per l’Europa. Allerta in India

Approfondimenti su Virus Nipah

L’infezione da virus Nipah si diffonde in Asia, ma in Italia si parla poco.

L’Ecdc avverte: il virus Nipah si sta diffondendo anche in Europa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Virus Nipah

Argomenti discussi: Virus Nipah in Europa e rischi contagio, cosa dice l’Ecdc e i consigli per chi viaggia; Ecdc, 'virus Nipah in India, rischio molto basso per gli europei'; Fontata di Trevi, da 2 febbraio turisti a Roma pagheranno ticket di 2 euro; Maltempo a Roma, albero cade su auto all’Eur: un ferito.

Virus Nipah in Europa e rischi contagio, cosa dice l'Ecdc e i consigli per chi viaggiaIl Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: L'importazione non può essere esclusa ... adnkronos.com

Virus Nipah, l’Ecdc rassicura: rischio molto basso per l’Europa. Allerta in IndiaIl rischio di infezione da virus Nipah per i cittadini europei che viaggiano o risiedono nel Bengala occidentale, in India, è considerato molto basso. A ... thesocialpost.it

In India allarme per il virus Nipah: arriva dai pipistrelli ed è letale fino al 75%. Cosa si rischia in Italia ilsole24ore.com/art/in-india-a… x.com

Il virus Nipah, altamente letale e trasmissibile, ha causato nuovi focolai in India, spingendo i Paesi vicini a intensificare i controlli aeroportuali e sanitari. - facebook.com facebook