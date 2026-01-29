Virus Nipah l’Ecdc rassicura | rischio molto basso per l’Europa Allerta in India
In Europa, le autorità sanitare rassicurano: il rischio di contrarre il virus Nipah per chi viaggia o vive nel Bengala occidentale in India è considerato molto basso. L’Ecdc conferma che, al momento, non ci sono segnali di allarme per i cittadini europei.
Il rischio di infezione da virus Nipah per i cittadini europei che viaggiano o risiedono nel Bengala occidentale, in India, è considerato “molto basso”. A chiarirlo è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), dopo la segnalazione di due casi confermati nella regione. Secondo gli esperti, al momento i focolai risultano limitati all’Asia. Tuttavia il virus resta sotto stretta osservazione perché presenta un potenziale epidemico e pandemico, potendo diffondersi sia tra le persone sia attraverso gli animali domestici. Perché il rischio per l’Europa è considerato limitato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
