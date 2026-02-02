Virus Nipah in India il rischio di trasmissione in Italia è molto basso | nessuna restrizione sui viaggi

Dopo i due casi di virus Nipah in India, le autorità italiane rassicurano: il rischio di trasmissione nel nostro Paese è molto basso. Per ora, nessuna restrizione sui viaggi da e verso l’India e un monitoraggio attivo rimangono le misure adottate. Gli esperti continuano a seguire la situazione, ma al momento non ci sono motivi di allarme per i cittadini italiani.

Dopo due casi di virus Nipah in India tra operatori sanitari, il Ministero della Salute ha riunito la rete di monitoraggio e ha valutato “molto basso” il rischio di trasmissione in Italia, in linea con le stime europee. Non sono state ritenute necessarie restrizioni ai viaggi; l’attenzione è rimasta sul controllo dei contatti e sulle indicazioni ai viaggiatori. Virus Nipah in India: i due casi e l’allerta nel Bengala Occidentale Italia: il rischio “molto basso” senza restrizioni ai viaggi Le raccomandazioni per i viaggiatori . 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il Ministero della Salute rassicura gli italiani: al momento, non c’è motivo di allarmarsi per il virus Nipah.

In Europa, le autorità sanitare rassicurano: il rischio di contrarre il virus Nipah per chi viaggia o vive nel Bengala occidentale in India è considerato molto basso.

