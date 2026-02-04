Violenza psicologica e fisica alla moglie arrestato un 52enne di Mira

I carabinieri di Mira hanno arrestato un uomo di 52 anni, accusato di aver picchiato e umiliato la moglie. L’uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe esercitato violenza fisica e psicologica sulla donna nel corso degli ultimi mesi. La donna, esasperata, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato il marito. Ora l’uomo si trova in camera di sicurezza, in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Violenza psicologica e percosse. I carabinieri di Mira hanno arrestato un 52enne presunto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie. Nonostante un primo provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, infatti, l'uomo continuava a risiedere sotto lo stesso della coniuge.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Mira Uomini

Raffaella Scuotto ha aperto il suo cuore, accusando l’ex fidanzato Brando Ephrikian di violenza psicologica e fisica.

Raffaella Scuotto ha deciso di parlare pubblicamente delle violenze che ha subito durante la sua relazione con Brando.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mira Uomini

Argomenti discussi: Raffaella Scuotto rivela: Sono stata vittima di violenza psicologica e fisica; Polizia di Stato - Questura di Asti. Violenza domestica: Ammonimento del Questore.; Uomini e Donne, Raffaella Scuotto su Brando: Ho subito violenza fisica e psicologica; Le accuse shock di Raffaella Scuotto: Io vittima di violenza psicologica e fisica.

Donne, l'altro sguardo/5. La violenza fisica, ultimo anello di un percorso di soprusi e limitazioniSono diversi i tipi di violenza a cui sono sottoposte le donne: nelle rubriche precedenti abbiamo esaminato la violenza psicologica ... merateonline.it

Uomini e donne, rottura Brando e Raffaella: Tradita e vittima di violenza psicologica e fisicaDopo mesi di silenzio l'ex corteggiatrice racconta come sono andate realmente le cose con quello che è stato suo fidanzato per quasi un anno. Parole dure che danno un contorno diverso alla storia ... today.it

Raffaella Scuotto, ex fidanzata di Brando Ephrikian, dopo diversi mesi dalla fine della loro relazione, ha deciso di svelare i reali motivi della loro separazione. La ragazza ha affermato di essere vittima di violenza psicologica e fisica e di aver vissuto una relazio - facebook.com facebook