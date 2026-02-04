Violenza psicologica e fisica alla moglie arrestato un 52enne di Mira

I carabinieri di Mira hanno arrestato un uomo di 52 anni, accusato di aver picchiato e umiliato la moglie. L’uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe esercitato violenza fisica e psicologica sulla donna nel corso degli ultimi mesi. La donna, esasperata, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno arrestato il marito. Ora l’uomo si trova in camera di sicurezza, in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Violenza psicologica e percosse. I carabinieri di Mira hanno arrestato un 52enne presunto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie. Nonostante un primo provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, infatti, l'uomo continuava a risiedere sotto lo stesso della coniuge.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

