Raffaella Scuotto gravi accuse contro Brando | Io vittima di violenza psicologica e fisica

Raffaella Scuotto ha aperto il suo cuore, accusando l’ex fidanzato Brando Ephrikian di violenza psicologica e fisica. La ragazza ha raccontato di aver subito comportamenti che l’hanno fatta sentire vittima di abusi, e ora chiede giustizia. La loro storia era iniziata nel passato, tra le luci di Uomini e Donne, ma ora sembra essere finita in modo molto diverso da come era cominciata.

Raffaella Scuotto rivolge gravi accuse a Brando Ephrikian, cosa ha detto sull’ex fidanzato. Si è parlato a lungo della rottura tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, i due si erano conosciuti e innamorati in una delle passate edizioni di Uomini e Donne. Storia Ig di Raffaella Scuotto (Screen Ig stories @raffaellascuotto) Dopo la rottura avevano provato a concedersi un’altra possibilità ma le cose tra loro non hanno funzionato e hanno preso strade diverse. Lei nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo, durante il quale ha duramente accusato l’ex fidanzato. Ha ammesso di aver perdonato i tradimenti dell’ex tronista, che lui stesso aveva confermato, poi ha capito che l’ha manipolata dall’inizio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto ha deciso di parlare pubblicamente delle violenze che ha subito durante la sua relazione con Brando.

Raffaella Scuotto ha annunciato di aver lasciato il suo ex fidanzato, Brando Ephrikian, lo scorso luglio.

Ultime notizie su Raffaella Scuotto

