Raffaella Scuotto gravi accuse contro Brando | Io vittima di violenza psicologica e fisica

Raffaella Scuotto ha aperto il suo cuore, accusando l’ex fidanzato Brando Ephrikian di violenza psicologica e fisica. La ragazza ha raccontato di aver subito comportamenti che l’hanno fatta sentire vittima di abusi, e ora chiede giustizia. La loro storia era iniziata nel passato, tra le luci di Uomini e Donne, ma ora sembra essere finita in modo molto diverso da come era cominciata.

Raffaella Scuotto rivolge gravi accuse a Brando Ephrikian, cosa ha detto sull’ex fidanzato. Si è parlato a lungo della rottura tra  Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, i due si erano conosciuti e innamorati in una delle passate edizioni di  Uomini e Donne. Storia Ig di Raffaella Scuotto (Screen Ig stories @raffaellascuotto) Dopo la rottura avevano provato a concedersi un’altra possibilità ma le cose tra loro non hanno funzionato e hanno preso strade diverse. Lei nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo, durante il quale ha duramente accusato l’ex fidanzato. Ha ammesso di aver perdonato i tradimenti dell’ex tronista, che lui stesso aveva confermato, poi ha capito che l’ha manipolata dall’inizio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

