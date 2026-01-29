Raffaella Scuotto ha deciso di parlare pubblicamente delle violenze che ha subito durante la sua relazione con Brando. In un’intervista, la donna ha raccontato di aver subito sia violenza fisica che psicologica, rompendo il silenzio su un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. La sua testimonianza arriva in un momento delicato e scuote l’ambiente dello show, portando alla luce una realtà spesso nascosta.

Raffaella Scuotto rompe il silenzio e parla apertamente della difficile relazione con Brando e racconta le violenze subite durante la relazione. Raffaella Scuotto è stata una delle protagoniste più seguite del Trono Classico della precedente stagione di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice era uscita dal programma insieme a Brando Ephrikian, che l'aveva scelta al termine del suo percorso. I due hanno vissuto la loro relazione lontano dalle telecamere fino allo scorso luglio, quando con un post sui social hanno annunciato ufficialmente la loro rottura. Il racconto shock sui social: "La violenza c'è stata fin dall'inizio" Nelle ultime ore, Raffaella è tornata al centro dell'attenzione per motivi ben più delicati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Raffaella Scuotto su Brando: "Ho subito violenza fisica e psicologica"

Recenti sviluppi sui social hanno riacceso l'attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

La recente controversia tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian continua a destare interesse, con la sorella di Raffaella che si rivolge pubblicamente a Ephrikian, consigliandogli di lasciare l'Italia.

