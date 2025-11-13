Lite tra adolescenti in centro 15enne colpito in testa con una bottiglia

Anconatoday.it | 13 nov 2025

ANCONA – La lite tra un gruppo di adolescenti termina con un giovanissimo trasportato a Torrette. È accaduto attorno alle 19 in corso Mazzini: in base a una prima ricostruzione, alcuni ragazzini sarebbero venuti alle mani e ad avere la peggio è stato un 15enne residente fuori provincia che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

