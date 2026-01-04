Premi Lotteria Italia 2025 | cosa si può vincere e perché l’edizione è da record

La Lotteria Italia 2025 si avvicina alla sua fase conclusiva, con l’estrazione finale prevista per il 6 gennaio 2026. Questa edizione si distingue per i record di vendite e premi, attirando l’interesse di molti italiani. Scopri cosa si può vincere e le ragioni di questo successo, in un momento importante per le festività e per i partecipanti che sperano in un colpo di fortuna.

La Lotteria Italia 2025 entra nel suo momento decisivo. Con l’estrazione finale fissata per il 6 gennaio 2026, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più seguiti delle festività, complice un’edizione che ha già fatto registrare numeri eccezionali sia sul fronte delle vendite sia su quello dei premi. Vendite mai così alte negli ultimi 15 anni. I dati parlano chiaro. Secondo le rilevazioni diffuse da Agimeg, i biglietti venduti hanno raggiunto quota 9,6 milioni, un risultato che non si vedeva da oltre quindici anni. Un incremento netto rispetto alle edizioni precedenti, che incide direttamente sull’ammontare complessivo dei premi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

