La vittoria ottenuta all’Amstel Gold Race, successo conquistato superando in uno sprint a tre i favoriti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, rappresenta sicuramente il momento più bello del 2025 vissuto da Mattias Skjelmose. Il corridore danese, in un’intervista a Wieler Revue, ha ripercorso quella giornata soffermandosi su quanto sia stato importante riuscire a battere lo sloveno. Il valore della vittoria anche per gli altri corridori: “ Vincere ha dato speranza ad altri corridori nel gruppo. Gli altri corridori venivano da me e mi dicevano che era una benedizione per lo sport. No, non ho una foto di quel momento sul muro di casa mia, ma ho alcune belle foto salvate nella galleria del mio telefono “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattias Skjelmose: “Battere Poga?ar all’Amstel ha dato speranza al gruppo. Gli altri corridori mi hanno detto che era una benedizione”

