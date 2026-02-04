Al Villaggio Olimpico di Milano i letti sono veri, non di cartone, e si può mangiare in qualsiasi momento, anche di notte. La struttura si è già riempita di atleti pronti a scendere in campo, portando con sé energia e colori che rischiarano il cielo grigio della città. Anche in questi giorni, con Milano in attesa dell’inizio delle Olimpiadi, il sorriso non manca.

I letti non sono di cartone e si può mangiare a tutte le ore, anche di notte. Benvenuti al Villaggio Olimpico di MIlano, Che si è riempito di atleti a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi e con l’energia e i colori che portano i giovani anche il cielo grigio di MIlano di questi giorni si può superare con un sorriso. E con la gioia di questi ragazzi arrivati da tutto il mondo, uniti sotto l’insegna dei cinque cerchi olimpici con il sogno di far sventolare la bandiera della loro nazione più in alto di tutti. Orgoglio nazionale e anche orgoglio tricolore perchè le palazzine realizzate vicino alla Fondazione Prada hanno accontentato gli atleti, alcuni addirittura sorpresi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Villaggio Olimpico con i letti veri e si può mangiare anche di notte

La danzatrice del ghiaccio Phebe Bekker ha smentito le voci sui letti di cartone nel villaggio olimpico.

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare il Villaggio olimpico.

