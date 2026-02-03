A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare il Villaggio olimpico. Questa volta niente letti di cartone o materassi di plastica, come si era visto a Parigi. Gli atleti si preparano e si sistemano negli spazi, pronti a vivere le competizioni che scatteranno tra poco.

La differenza con Parigi. A pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il pensiero corre inevitabilmente ai Giochi francesi del 2024, ricordati anche per i letti di cartone e i materassi di plastica. Stavolta, però, la situazione sembra ben diversa: gli atleti stanno arrivando a Milano e in Alta Quota e, tra sistemazioni e prime impressioni, il confronto con Parigi è quasi automatico. Tra i primi a mostrare la propria stanza c’è stata la pattinatrice sul ghiaccio Phebe Bekker, che ha condiviso un video dal villaggio olimpico milanese. Con un po’ di ironia, la giovane atleta ha testato personalmente il materasso: il verdetto è positivo, almeno per la sua camera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano – Cortina: gli atleti testano il Villaggio, niente letti di cartone

Approfondimenti su Milano Cortina Atleti

A pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare i letti.

Questa mattina gli atleti olimpici hanno visitato gli alloggi a Milano e a Livigno, scherzando sui famosi letti di cartone di Parigi 2024.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina Atleti

Argomenti discussi: Ufficiale l'Italia Team per Milano Cortina 2026: record assoluto con 196 atleti; Il Villaggio Olimpico di Milano ha aperto le porte agli atleti; Gli atleti FISI convocati per Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Da Veneto e Fvg, ecco le schede di tutti gli azzurri che vedremo alle Olimpiadi invernali.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi sono gli atleti italiani qualificati: l’elenco per ogni disciplinaSaranno 109 gli atleti azzurri presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: un totale record per l'Italia, con 56 uomini e 53 donne tra cui ... fanpage.it

La guida completa: chi sono i portabandiera, quali sono le discipline e dove vedere le gare in tv. Tutto quello che c'è da sapereIl 6 febbraio l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: doppia cerimonia a San Siro e a Cortina. L'Italia convoca 196 atleti (103 uomini, 93 donne): chi sono la più giovane e i ... msn.com

Primo caso doping ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 a quattro giorni dalla cerimonia di apertura - facebook.com facebook

#Sinner, il messaggio per gli atleti italiani a #MilanoCortina: "L'atmosfera sarà incredibile" x.com