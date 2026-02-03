La danzatrice del ghiaccio Phebe Bekker ha smentito le voci sui letti di cartone nel villaggio olimpico. Nel video condiviso, lei stessa mostra che le camere sono arredate normalmente, contrariamente alle polemiche. Attilio Fontana, il governatore lombardo, ha scritto un messaggio di benvenuto alle atlete e agli atleti che soggiornano nei villaggi.

La danzatrice sul ghiaccio nella squadra inglese ha promosso l'arredamento delle camere. E il governatore lombardo Attilio Fonatana ha commentato così: "Un caro benvenuto a tutte le ragazze e i ragazzi nei nostri villaggi olimpici. Vedo dai social che i test dei letti sono stati superati: mobili in legno solidi e materassi veri. Buon riposo e buone competizioni a tutti!" La danzatrice sul ghiaccio nella squadra inglese ha promosso l'arredamento delle camere. E il governatore lombardo Attilio Fonatana ha commentato così: "Un caro benvenuto a tutte le ragazze e i ragazzi nei nostri villaggi olimpici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "I letti del Villaggio olimpico non sono di cartone": il video di Phebe Bekker (ripostato da Attilio Fontana)

Approfondimenti su Villaggio Olimpico

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare il Villaggio olimpico.

Questa mattina gli atleti olimpici hanno visitato gli alloggi a Milano e a Livigno, scherzando sui famosi letti di cartone di Parigi 2024.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Villaggio Olimpico

Argomenti discussi: Questi letti non sono di cartone: da Milano a Livigno gli atleti olimpici provano gli alloggi e ironizzano su Parigi 2024; Gli atleti testano i letti di Milano-Cortina e parte lo sfottò per i francesi: Almeno qui sono veri - Il video; Gli sportivi di tutto il mondo si preparano per Milano-Cortina, ecco dove alloggeranno; Gli atleti dell'Olimpiade a Milano e i loro post sui social: dalla pizza alle lasagne, l'abito con le paillettes e le informazioni sul bidet.

Olimpiadi 2026, nel villaggio olimpico di Milano dove ogni atleta sceglie il suo materassoOlimpiadi 2026, il villaggio olimpico di Milano (foto Claudio Furlan/ LaPresse) Visto dal cavalcavia ... msn.com

Milano – Cortina: gli atleti testano il Villaggio, niente letti di cartoneA pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il pensiero corre inevitabilmente ai Giochi francesi del 2024, ... 361magazine.com