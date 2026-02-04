Villa Mussolini Colombo FdI | Il Comune chiarisca costi coperture e priorità I cittadini meritano risposte

Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia chiede chiarezza sull’intervento a Villa Mussolini. La parlamentare riccionese invita il Comune a spiegare costi, coperture e priorità del progetto, sottolineando che i cittadini meritano risposte concrete. Per ora, l’amministrazione comunale non ha ancora fornito dettagli sui tempi e le risorse destinate all’intervento.

Trasparenza su costi, coperture e priorità dell’intervento su Villa Mussolini. A chiederla è Beatriz Colombo, parlamentare riccionese di Fratelli d'Italia, che sollecita l’amministrazione comunale a chiarire tempi, risorse e obiettivi del progetto, denunciando mancanza di informazioni e chiedendo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Comune di Riccione ha avviato la procedura di vendita di Villa Mussolini, ma finora non ha fornito dettagli sui progetti e sul valore dell’offerta.

