Villa Mussolini Colombo FdI | Il Comune chiarisca costi coperture e priorità I cittadini meritano risposte

Da riminitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia chiede chiarezza sull’intervento a Villa Mussolini. La parlamentare riccionese invita il Comune a spiegare costi, coperture e priorità del progetto, sottolineando che i cittadini meritano risposte concrete. Per ora, l’amministrazione comunale non ha ancora fornito dettagli sui tempi e le risorse destinate all’intervento.

Trasparenza su costi, coperture e priorità dell’intervento su Villa Mussolini. A chiederla è Beatriz Colombo, parlamentare riccionese di Fratelli d'Italia, che sollecita l’amministrazione comunale a chiarire tempi, risorse e obiettivi del progetto, denunciando mancanza di informazioni e chiedendo.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Villa Mussolini

Villa Mussolini, Colombo (FdI): "Basta silenzi, il Comune sveli ai cittadini progetti e valore dell'offerta"

Il Comune di Riccione ha avviato la procedura di vendita di Villa Mussolini, ma finora non ha fornito dettagli sui progetti e sul valore dell’offerta.

Via Chiavica Romea, la Pigna: "Promessa disattesa sul senso unico sperimentale. I cittadini meritano risposte, non rinvii”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Villa Mussolini

Argomenti discussi: Riccione Paese, Colombo (FdI): 'Serve unione e maggior coinvolgimento. Sulla Ztl va fatta chiarezza'; Villa Mussolini in vendita, un privato offre il doppio del Comune; News da Rimini e Circondario; Rimini, scontro sull'Anfiteatro, Piegari (PD): Le istituzioni non sono di propriet dei partiti.

Riccione. Colombo: Villa Mussolini, Il Comune chiarisca subito costi, coperture e priorità. I cittadini meritano risposte, non silenziRiccione. Beatriz Colombo, parlamentare di FdI: Villa Mussolini, Il Comune chiarisca subito costi, coperture e priorità. I cittadini meritano risposte, ... lapiazzarimini.it

villa mussolini colombo fdiCaso Villa Mussolini: la sinistra teme il polo nostalgico, FdI grida alla strumentalizzazionePaure respinte dalla nipote del Duce, Edda Negri Mussolini: «È surreale parlare di ritrovo fascista. Il progetto è un museo dedicato al ’900». Sulla stessa linea Fratelli d’Italia, che parla di ... altarimini.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.