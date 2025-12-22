Via Chiavica Romea la Pigna | Promessa disattesa sul senso unico sperimentale I cittadini meritano risposte non rinvii
Veronica Verlicchi e Gigliola Fellini, a nome de La Pigna – Città, Forese, Lidi, denunciano con fermezza il dietrofront dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cameliani rispetto a un impegno assunto pubblicamente nei confronti dei residenti di via Chiavica Romea e dei quartieri adiacenti. Nel corso di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Via Chiavica Romea, la Pigna: "Promessa disattesa sul senso unico sperimentale. I cittadini meritano risposte, non rinvii” - “È un comportamento inaccettabile – dichiarano Veronica Verlicchi e Gigliola Fellini – perché si tratta di una promessa fatta ai cittadini, sostenuta anche dai pareri degli uffici tecnici comunali" ... ravennatoday.it
Via Chiavica Romea: La Pigna torna a chiedere interventi per la messa in sicurezza della strada - La Pigna ha presentato una interrogazione, da discutere in consiglio comunale, per chiedere nuovi interventi e nuove manutenzioni, ma soprattutto ... ravennawebtv.it
Via Chiavica Romea : "Auto che sfrecciano e buche. Occorre installare un velox" - Via Chiavica Romea a Ravenna continua a far discutere per le auto che sfrecciano e le condizioni del manto stradale, con i residenti che chiedono l’installazione di un velox. ilrestodelcarlino.it
Paura a Ravenna, nel parcheggio vicino al centro sociale di via Chiavica Romea è andata carbonizzata anche un’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti in tempo - facebook.com facebook
