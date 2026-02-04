Vietare i social agli under 16 Musk attacca il premier spagnolo Sanchez e lo insulta | Sporco tiranno

Elon Musk torna a criticare Pedro Sanchez. Questa volta si scaglia contro la decisione del governo spagnolo di vietare i social ai minorenni sotto i 16 anni. Musk ha definito il premier spagnolo un “sporco tiranno” e non ha nascosto il suo disappunto. La questione sta creando divisioni e accende il dibattito sulla gestione dei social network e la tutela dei giovani.

Musk ancora contro Pedro Sanchez. Questa volta a far infuriare il patron di Tesla è la decisione della Spagna di vietare i social ai minori di 16 anni. Su X il patron di Tesla ha definito il premier spagnolo "uno sporco traditore" e un "vero fascista". Il premier Pedro Sánchez ha annunciato l'intenzione di vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, imponendo alle piattaforme l'obbligo di verificare l'età degli utenti. Questa misura fa parte di un pacchetto di cinque proposte legislative per la sicure

