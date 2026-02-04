Elon Musk ha chiamato “tiranno” il presidente spagnolo Pedro Sánchez, per aver proposto di vietare ai minori di sedici anni l’uso dei social media. La Spagna si aggiunge alla Francia in questa stretta, in un’Europa che sembra voler limitare sempre di più l’accesso dei giovani alle piattaforme online. La polemica tra Musk e Sánchez si accende in un momento in cui molti paesi cercano di controllare meglio cosa fanno i ragazzi sui social.

La Spagna, proprio come la Francia, ha proposto di vietare l’uso dei social media agli adolescenti, in un contesto di crescente irrigidimento in Europa nei confronti dell’utilizzo delle piattaforme da parte dei minori. Dichiarazioni che hanno ottenuto l’approvazione di buona parte della classe politica, ma che hanno scatenato una serie insulti personali nei confronti del primo ministro Pedro Sánchez da parte di Elon Musk. Il botta e risposta tra Pedro Sánchez ed Elon Musk. Il governo sta preparando una serie di misure, tra cui il divieto di accesso ai social per i ragazzi di età inferiore ai sedici anni, con l’intento di proteggere i bambini dal «selvaggio West digitale». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elon Musk ha definito Pedro Sánchez un “tiranno”, a causa del suo piano per vietare ai minori di sedici anni l’uso dei social media

Elon Musk attacca duramente il premier spagnolo Pedro Sánchez, definendolo “sporco” e un “tiranno”.

