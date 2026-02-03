Panettiere ucciso a Sarno | Gaetano Russo accoltellato a morte nel suo negozio

Questa notte a Sarno, un panettiere è stato ucciso nel suo negozio. Gaetano Russo, di 60 anni, è stato colpito con un coltello e non ce l’ha fatta. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi possa aver compiuto il gesto. La comunità locale è sotto shock per questa tragedia.

Salerno, 3 febbraio 2026 – Accoltellato a morte nel suo panificio. Gaetano Russo, 60 anni, è stato ucciso questa notte nel suo negozio a Sarno, nel Salernitano. Il killer era ancora lì quando sono arrivate le forze dell'ordine. Si tratta di un 33enne con precedenti di polizia, ora in stato di fermo. L'allarme è scattato poco prima dell'una. Gli investigatori giunti sul posto hanno trovato il cadavere, accanto il giovane in stato confusionale: non ha opposto resistenza all'arresto. Si lavora per risalire al movente dell' omicidio. Due le piste in ballo: quella della violenza al termine di un litigio e quella della rapina finita male.

