Il sindaco di Vicchio, Francesco Tagliaferri, ha scritto ai neo maggiorenni del paese per fargli i suoi auguri. Nella lettera, il primo cittadino esprime gioia per il traguardo raggiunto e invita i giovani a festeggiare con entusiasmo. Ha anche annunciato l’introduzione della ‘Vicch18 card’, una nuova iniziativa rivolta ai ragazzi appena diventati adulti.

Firenze, 3 febbraio 2026 - “Con grande piacere, a nome di tutta la comunità, ti porgo i miei più sinceri auguri per il raggiungimento della maggiore età”, così inizia la lettera inviata ai neo18enni vicchiesi dal sindaco Francesco Tagliaferri. “I l compimento dei 18 anni rappresenta un momento fondamentale, che apre a nuovi diritti e doveri, a opportunità” sottolinea il sindaco rivolgendosi ai ragazzi: “Rappresentate il futuro e la speranza per questa comunità, siate consapevoli di questo e sentitevi pienamente partecipi della vita sociale e culturale di Vicchio”. A tutti i neo maggiorenni anche quest’anno l’Amministrazione comunale consegnerà la “Vicch18 card” che consente l’ingresso gratuito per un anno al cinema Giotto e ai musei Casa di Giotto e di Arte sacra e Religiosità popolare Beato Angelico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicchio, ai neo maggiorenni gli auguri del sindaco e la ‘Vicch18 card’

