A Vibo Valentia si attende un’ambulanza in media per 35 minuti | a Trieste arriva in 12 I dati del report di Agenas

A Vibo Valentia trascorrono in media 35 minut i tra la chiamata al 118 e l’arrivo dell’ambulanza. Un tempo d’attesa troppo lungo per delle richieste di emergenza, tenendo conto che il target nazionale nelle linee guida è di 18 minuti. Ma quasi un’azienda sanitaria su due ha tempi di attesa superiori ai 20 minuti. Che la sanità pubblica italiana presenti delle rilevanti discrepanze tra le Regioni – in particolare tra Sud e Nord – è noto. E questo riguarda anche l’attesa di un’ambulanza. A Trieste ad esempio passano in media solo 12 minuti tra la chiamata e l’arrivo del mezzo di soccorso. Sono alcuni dati che emergono dall’ultimo report sulle performance di Asl e ospedali stilato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

