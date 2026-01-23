Pasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà a Mileto vicino Vibo Valentia poi si è suicidato

Nella zona di Mileto, vicino a Vibo Valentia, si è verificato un tragico episodio di omicidio-suicidio. Pasquale Calzone, di 63 anni, ha ucciso la moglie Assunta Currà, di 55 anni, e successivamente ha deciso di togliersi la vita. La vicenda ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, mentre le autorità stanno ancora approfondendo le cause di questa tragedia.

A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, c’è stato un omicidio-suicidio. A commetterlo è stato un commercialista, Pasquale Calzone, di 63 anni. L’uomo ha ucciso la moglie 55enne, Assunta Currà, e poi si è tolto la vita. La coppia era in fase di separazione, a segnalare l’accaduto è stato il fratello di Calzone. Omicidio-suicidio a Mileto, Vibo Valentia Nuovo caso di cronaca avvenuto nella serata di venerdì 23 gennaio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Qui, secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha ucciso sua moglie – con cui si stava separando – prima di togliersi la vita. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione dell'uomo, Pasquale Calzone.