Sicurezza viabilistica | nuovo senso unico in Viale Ascione

È stato istituito un nuovo senso unico in Viale Ascione, segnando un miglioramento nella gestione del traffico e della sicurezza stradale. Questa modifica, frutto di un’attenta collaborazione tra amministratori, tecnici e forze dell’ordine, mira a garantire una viabilità più sicura e ordinata per cittadini e utenti della strada. La decisione si inserisce nel percorso di ottimizzazione della mobilità locale, con un’attenzione particolare alla sicurezza di tutti gli utenti.

Un passo avanti per la sicurezza viabilistica in Viale Ascione. Un importante traguardo per la sicurezza viabilistica di Viale Ascione è stato raggiunto grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto amministratori, tecnici e forze dell'ordine. L'intervento, frutto di un percorso avviato nella scorsa consiliatura, risponde oggi in modo concreto alle esigenze dei residenti e del quartiere. Il consigliere Francesco Portoghese, insieme all'intero gruppo consiliare del Partito Democratico di Portici, ha sostenuto con determinazione la necessità di introdurre il senso unico di circolazione lungo il viale.

