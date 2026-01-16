Lavori in via dei Saraceni | arriva il senso unico per favorire l' accesso alla scuola Ferrarin
Da oggi, in via dei Saraceni, entra in vigore un senso unico per migliorare l’accesso alla scuola Ferrarin. Questa modifica, parte di un intervento più ampio sui lavori lungo il porto canale, mira a garantire una viabilità più sicura ed efficiente. L’ordinanza, adottata dall’amministrazione di Bellaria Igea Marina, sarà valida nel prossimo periodo e si inserisce nel quadro di lavori promossi dalla Regione lungo il lato Igea Marina.
Con l’inizio di una nuova fase dei lavori che interessano le sponde del porto canale, ad opera della Regione e nel prossimo periodo concentrati sul lato Igea Marina, l’amministrazione di Bellaria Igea Marina ha predisposto l’entrata in vigore nella zona di una nuova modifica alla viabilità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Lavori lungo la Fondo Valle Isclero: scatta il senso unico alternato
Leggi anche: Via Rovelli cambia: senso unico per lavori fino a gennaio
Porto canale, nuovo senso unico in via dei Saraceni a Bellaria Igea Marina - Con l’inizio di una nuova fase dei lavori che interessano le sponde del porto canale, ad opera della Regione e nel prossimo periodo concentrati sul lato Igea Marina, l’Amministrazione ha predisposto l ... altarimini.it
Completati i lavori al cimitero di Saracena: tornano inumazioni e cappelle gentilizie dopo oltre sessant’anni. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.