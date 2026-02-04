Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 18 | 10

La viabilità a Roma oggi si presenta molto trafficata. In mattinata, si registrano code in diverse zone, soprattutto sulla carreggiata esterna tra Laurentina e Roma Sud, e anche sulla interna tra Casa e Bise Salaria. La situazione peggiora sulla Prenestina e sulla Pisana. In città, i rallentamenti coinvolgono anche l’A24 tra Portonaccio e il raccordo anulare, mentre sulla Flaminia e Tiburtina si formano file da Corso Francia e fino a Tivoli. Nel quadrante sud, invece, l’incidente sulla Pontina a Castel di Decima provoca code dall

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul cellulare in carreggiata esterna per traffico code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna coda anche qui per traffico tra casa e Bise Salaria è più avanti rallentamenti aumentano i Prenestina proseguendo si rallenta anche dalla Pisana Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio il bivio per raccordo anulare in uscita dalla città consolare in uscita dalla città per traffico code sulla via Flaminia da Corso Francia al bivio per il raccordo anulare e sulla via Tiburtina si sta in coda da raccordo anulare a Tivoli In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina per un incidente a Castel di Decima System coda dall'Eur verso Latina in senso opposto e traffico intenso da Spinaceto a raccordo anulare sulla Cristoforo Colombo per un altro incidente si sta in coda da Mezzocammino a malafede in direzione Ostia andiamo in provincia di Rieti per un albero caduto chiusa la strada provinciale 54 Magliano Sabina all'altezza del km 17 e 200 in provincia di Viterbo chiusa la circolazione la strada provinciale 137 Valle di bagno in entrambi i sensi di marcia dal km 7 al km 7 e 800 nel comune di Bagnoregio a causa di una frana che ha invaso Tutta la carreggiata

