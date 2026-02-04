La mattina di oggi a Roma e nel Lazio si registrano diversi disagi sulla viabilità. Un albero caduto sulla SR218 a Rocca di Papa ha provocato un senso unico alternato in entrambe le direzioni. A Bagnoregio, invece, la strada SP 137 è chiusa al traffico tra il km 7,5 e 7,8 a causa di un movimento franoso che ha invaso tutta la carreggiata. Sul Raccordo Anulare ci sono code in entrambe le direzioni tra Casina e le Ardeatine, mentre sulla Tangenziale Est si formano rallentamenti tra via

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 10:25

La viabilità a Roma si fa sentire questa mattina con code e rallentamenti in diverse zone della città.

La viabilità a Roma e dintorni si complica questa mattina.

