La viabilità a Roma e dintorni si complica questa mattina. In diverse zone si registrano code e traffico intenso, soprattutto sulla A91 in direzione centro, tra il raccordo anulare e la Colombo, e sulla A24 a partire da Settecamini. Anche il raccordo anulare presenta rallentamenti, tra Casilina e Ardeatina, e tra Salaria e Tiburtina. Le principali consolari sono congestionate in entrata in città, con code tra Villa Spada e la tangenziale, e sulla Aurelia tra Massimina e il raccordo. In uscita, la Pontina tra Pome

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino code a tratti dalla raccordo anulare alla Colombo verso il centro di Roma e traffico intenso Anche sulla A24 già a partire da Settecamini code che proseguono sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra raccordo anulare tangenziale est verso quest'ultima e ci spostiamo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatine tra Salaria e Tiburtina code tra Casilina e a 24 è all' altezza dell' Aurelia ancora con lei più avanti tra la Roma Fiumicino e l'appia diamo ora uno sguardo alle consolari in entrata nella capitale coda in direzione centro sulla tra raccordo anulare via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale code anche sull'Aurelia tra Massimino e Raccordo Anulare e sulla pietra Ciampino in via delle Capannelle ci sposiamo code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione del raccordo anulare e sulla Colombo Ci sono code tra via Pindaro e il raccordo anulare sempre verso la capitale ed è tutto da Federico a Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 09:10

Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

Ecco l'introduzione richiesta: L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio fornisce informazioni su incidenti, rallentamenti e provvedimenti temporanei.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

