Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 17 | 25

Sono tanti i rallentamenti e le code che questa sera interessano le strade di Roma e dintorni. Sul Raccordo Anulare si circola a rilento tra Colombo e Roma Sud, con traffico intenso anche in direzione Salaria e Nomentana. La situazione si fa complicata anche sulla Cristoforo Colombo, dove ci sono incidenti che causano lunghe code verso Ostia. In città, sulla Pontina, si accumulano auto in coda per un incidente a Castel di Decima. Disagi anche nella provincia di Viterbo, dove la strada provinciale 137 è chiusa da Bagnore

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per traffico code a tratti dalla Colombo alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna coda anche qui per traffico tra Cassia bis Salaria è più lentamente tra Nomentana e Prenestina proseguendo si rallenta anche dalla Pisana al Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Si procede a rilento tra il bivio per il raccordo anulare in uscita dalla città andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina per un incidente a Castel di Decima si sta in coda dall'Eur verso lati sulla Cristoforo Colombo per un altro incidente si sta in coda da Mezzo Cammino a va la fede in direzione Ostia sulla via del mare per traffico intenso si sta in coda dal bivio del raccordo anulare a in direzione Ostia ci spostiamo in provincia di Viterbo sulla strada provinciale 137 Valle di Bagnoregio chiusa la circolazione in entrambi i sensi di marcia dal km 500 al km 7 e 800 del comune di Bagnoregio a causa di una frana che ha invaso Tutta la carreggiata ed infine per i pendolari diretti a Roma sulla A1 Roma Firenze per urgenti lavori di ripristino del manto stradale code tra chiusi e fabbro da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 17:25 Approfondimenti su Roma RegioneLazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 07:25 La viabilità a Roma si fa sentire questa mattina con code e rallentamenti in diverse zone della città. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 10:25 La mattina di oggi a Roma e nel Lazio si registrano diversi disagi sulla viabilità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma RegioneLazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Ossa infomobilità un servizio della regione Lazio Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata ... romadailynews.it La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it #Viabilità | #Manifestazione | #Roma Martedì #3febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, in Via Leonida Bissolati si svolgerà una manifestazione Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante #Luceverde - facebook.com facebook #Roma #viabilità Al Nuovo Salario, ripristinato il percorso della linea 349 su via Chiusi. La linea era deviata a seguito della caduta di un albero. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.