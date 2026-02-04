Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 07 | 25

La viabilità a Roma si fa sentire questa mattina con code e rallentamenti in diverse zone della città. Tra raccordo anulare e città, il traffico è intenso, soprattutto sulla A24 tra Torrenova e il raccordo Roma Sud, con lunghe file in entrambe le direzioni. La carreggiata interna del Raccordo Anulare tra Casilina e Ardeatina è congestionata, mentre in esterna la circolazione scorre più regolare. In entrata nella capitale, si segnalano code sulla Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti, sulla Salaria tra Villa Spada e

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per traffico intenso con tratto Urbano della A24 roma-teramo tra raccordo anulare tangenziale est in direzione centro code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo anulare In quest'ultima direzione e ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare più icone in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina circolazione invece al momento o regolare in esterna ora uno sguardo alle consolari in entrata nella capitale coda in direzione centro sulla Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e tangenziale e sulla pietra Ciampino in via delle Capannelle più a sud code sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma cose su via Cristoforo Colombo tra via Wolf Ferrari e via di Malafede sempre Verso il raccordo anulare ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 07:25 Approfondimenti su Roma Viabilità Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07:25 Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 07:25 Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle ore 07:25. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Viabilità Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per ... romadailynews.it La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it #Viabilità | #Manifestazione | #Roma Martedì #3febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, in Via Leonida Bissolati si svolgerà una manifestazione Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante #Luceverde - facebook.com facebook #Roma #viabilità Riaperta al transito via Prenestina, tra via Longoni e viale De Chirico. La strada era stata temporaneamente chiusa per una perdita idrica. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.