Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 11 | 25

A causa di un albero caduto sulla strada al km 11,600, la circolazione sulla SR218 a Rocca di Papa è momentaneamente a senso unico alternato in entrambe le direzioni. La strada rimane aperta, ma si consiglia di procedere con cautela. La viabilità sulla maggior parte delle altre strade della regione Lazio, tra cui il Raccordo Anulare, è regolare, mentre si registrano code sul tratto urbano dell’A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione uscita. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, la partenza della unità

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio a chiamo dalla p137 balli di Bagnoregio chiusura alla circolazione in entrambi i sensi di marcia dal km 7 e 500 al 7 800 nel comune di Bagnoregio causa movimento franoso sempre a causa di evento franoso chiusura provvisoria al traffico dalle km 0 a 0 e 300 nel Comune di Ronciglione della SP 89 pisciarella ci spostiamo su sr218 Rocca di Papa a causa di un albero caduto sulla strada al km 11 e 600 è attivo il senso unico alternato In entrambe le direzioni per quanto riguarda il traffico comunichiamo che la circolazione è regolare sul Raccordo Anulare come sulle altre principali strade e autostrade della nostra regione unica eccezione le code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est verso ultima Infine per il trasporto marittimo informiamo che causa condizioni meteo avverse la corsa unità veloce laziomar Formia Ventotene delle ore 15:30 anticipa la partenza alle ore 13 ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

