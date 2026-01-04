Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 07 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle ore 07:25. Il traffico sulle principali arterie è regolare, con attenzione alla nebbia sulla A1 tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto, che riduce la visibilità a circa 100 metri. Sono in vigore restrizioni per i mezzi pesanti e limitazioni al trasporto pubblico. Ricordiamo l'obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile. Per dettagli, consultate il sito di Astral

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione traffico regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione attenzione alla nebbia sulla A1 firenze-roma tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto il più a sud tra Ponzano Romano e Guidonia Montecelio con visibilità massima di 100 m ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 per il trasporto pubblico servizio limitato per la linea metro C a Ponte Casilino per un auto privata che occupa in via Giolitti ed infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato alle unità di rete Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

