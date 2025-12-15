Rinnovata la convenzione per garantire il diritto allo studio universitario anche in carcere

È stato rinnovato l’accordo tra l’Università di Ferrara e un istituto locale per assicurare il diritto allo studio universitario anche nelle carceri. Questa collaborazione mira a offrire opportunità di formazione e crescita ai detenuti, promuovendo inclusione e riabilitazione attraverso l’istruzione.

Continuare a garantire il diritto allo studio alle persone che si trovano in carcere. È in questo contesto che si inserisce il rinnovo della convenzione tra l'università di Ferrara e l'istituto della città. L'accordo garantisce continuità a un percorso decennale, che ha visto, solo nell'ultimo.