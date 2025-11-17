Giornata internazionale degli studenti Valditara | Garantire diritto allo studio e pluralismo
''Nella Giornata internazionale degli studenti celebriamo i valori della libertà e del diritto allo studio. Ricordiamo quei giovani cecoslovacchi che si opposero al nazismo e nel loro nome tutti gli studenti che hanno perso la vita per difendere i valori di democrazia e libertà''. Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi, 17 novembre, è la Giornata Internazionale per l’eliminazione del Tumore della Cervice Uterina. La vaccinazione anti-HPV è una delle azioni più efficaci per prevenirlo. Regione Lombardia, insieme alle Università e alle ASST, promuove giornate di preve - facebook.com Vai su Facebook
Oggi si celebra la Giornata internazionale contro il crimine organizzato, un richiamo al valore della legalità come fondamento di una società giusta e responsabile. @RomanaLiuzzo Vai su X
Oggi Giornata studenti, Valditara 'celebriamo diritto a studio' - "Nella Giornata internazionale degli studenti celebriamo i valori della libertà e del diritto allo studio. Secondo ansa.it
Sciopero degli studenti, in 300 sfilano per il centro: «Inaccettabile che il Ministro Valditara e tutto il Governo non considerino mai la voce di chi la scuola la vive» - Sciopero studentesco ieri a Padova e in altre 60 piazze, con oltre 20mila studenti scioperanti in tutta Italia. Si legge su ilgazzettino.it
Studenti in piazza a Ravenna e Faenza contro il Governo - Studenti in piazza, a Ravenna e Faenza, il 14 novembre in occasione della giornata internazionale dello studente. Si legge su ravennaedintorni.it