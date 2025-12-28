Bonus edilizi via libera anche agli immobili condonati | cosa cambia con la Manovra 2026
La Manovra 2026 amplia l'accesso ai bonus edilizi includendo anche gli immobili sanati con i condoni del 1985, 1994 e 2003, chiarendo una lunga incertezza normativa. Confermate le principali agevolazioni su ristrutturazioni ed efficienza energetica, mentre dal 2026 termina definitivamente il superbonus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bonus da 1.500 euro per le scuole paritarie: cosa cambia con la manovra 2026
Leggi anche: Manovra 2026, assegno unico e bonus infanzia: cosa cambia con il nuovo ISEE
Immobili condonati: via libera ai bonus volumetrici dal 2026; Decreto economia: via libera definitivo dal Senato; Decreto sicurezza lavoro, via libera definitivo della Camera: è legge. Ecco cosa cambia; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì.
Bonus edilizi, via libera anche agli immobili condonati: cosa cambia con la Manovra 2026 - La Manovra 2026 amplia l'accesso ai bonus edilizi includendo anche gli immobili sanati con i condoni del 1985, 1994 e 2003, chiarendo una lunga incertezza ... fanpage.it
Bonus per le scuole paritarie fino a 1.500 euro, emendamento riformulato sul condono edilizio - Resta aperta la possibilità di riattivare il condono del 2003, mentre continuano le tensioni sulle pensioni ... altarimini.it
Bonus mobili 2025 con intervento di edilizia libera nel 2024 - Sulla base della normativa vigente e della prassi dell'Agenzia delle Entrate, nel Suo caso non risulta possibile accedere al Bonus Mobili per acquisti da effettuare entro il 2025. corriere.it
Case condonate, bonus edilizi e novità 2026: cosa sta cambiando davvero La legge di Bilancio introduce una svolta inattesa: le premialità volumetriche potranno riguardare anche immobili condonati negli ultimi 40 anni. Ma non è l’unica novità. Un quadro - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.