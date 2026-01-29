La Giunta della Regione Campania ha dato il via libera a un nuovo accordo con il Comune di Napoli. L’obiettivo è mettere in campo una serie di interventi strategici per la città. Ora si lavora per avviare progetti concreti che possano migliorare la vita dei napoletani.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta della Regione Campania ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con il Comune di Napoli per la realizzazione di un programma integrato di interventi strategici dedicati alla città. L’accordo definisce un quadro di collaborazione istituzionale finalizzato a rafforzare la governance e ad accelerare l’attuazione di politiche chiave per lo sviluppo urbano. Il programma riguarda, tra gli altri ambiti, le politiche dell’abitare, il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, la tutela dell’ambiente, l’efficientamento energetico e il consolidamento statico degli edifici pubblici, oltre al miglioramento dei servizi digitali sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Protocollo Regione–Comune, via libera agli interventi strategici per Napoli

