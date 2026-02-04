Via Baioni tentano furti in serie durante la notte | fermati e denunciati

Nella notte tra martedì e mercoledì, la polizia di Bergamo è arrivata in via Baioni dopo una segnalazione di un residente. Due uomini stavano cercando di forzare la porta di un negozio. Gli agenti sono intervenuti subito e li hanno fermati. I due sono stati denunciati per tentato furto in serie. Nessuno è rimasto ferito. La scena si è conclusa con i ladri portati in centrale e il negozio messo in sicurezza.

Bergamo. Nella notte appena trascorsa, tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, la Polizia di Stato è intervenuta in via Baioni a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza da parte di un residente, che ha riferito la presenza di due soggetti intenti a forzare la porta di un esercizio commerciale della zona. Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno rintracciato poco distanti due individui corrispondenti alle descrizioni fornite, trovati in possesso di un cacciavite e di alcune pietre, oggetti ritenuti compatibili con il tentativo di danneggiamento segnalato. Pochi minuti dopo, è pervenuta al numero unico di emergenza una nuova richiesta di intervento da parte di due medici in servizio in una clinica veterinaria della stessa via, i quali hanno riferito di essere stati minacciati da due soggetti che stavano tentando di accedere all'interno della struttura.

