Durante un controllo alla barriera di Milano Nord, due uomini sono scappati cercando di evitare il pedaggio. La polizia li ha fermati poco dopo e ha scoperto che erano coinvolti in un'attività di spaccio. Sono stati arrestati due cittadini marocchini, trovati con hashish, cocaina e più di 2000 euro in contanti. L’intervento si è concluso con il sequestro di droga e denaro, mentre i due sono finiti in manette.

Due arresti e 400 grammi di hashish sequestrati insieme ad alcune dosi di cocaina e oltre 2000 euro: questo il risultato al termine di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale presso la barriera autostradale di Milano Nord. Due cittadini marocchini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati mentre cercavano di eludere il pedaggio e sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante, provento di attività illecita. Il controllo alla barriera autostradale di Milano Il tentativo di fuga e l'arresto La perquisizione e il sequestro Gli arrestati e i precedenti Il bilancio dell'operazione Il controllo alla barriera autostradale di Milano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nei pressi della barriera autostradale di Milano Nord, sull’Autostrada A8. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentano di eludere il pedaggio e fuggono durante un controllo a Milano, fermati per spaccio due pregiudicati

Approfondimenti su Milano Nord Controlli

Durante un controllo a Gallipoli, un ragazzo di 17 anni ha aggredito due agenti, causando lesioni, e successivamente è stato arrestato per spaccio di droga e aggressione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Nord Controlli

Argomenti discussi: Vicenza - Tentano di sfuggire al controllo, scoperti con oltre un chilo di droga: due ventenni arrestati; Tentano di rubare un'auto, i proprietari costringono ladri alla fuga; Google e la stretta sulla pubblicità di gioco d’azzardo: le nuove regole in vigore dal 23 marzo; Inseguimento notturno a Castiglione del Lago: recuperata auto rubata e refurtiva.

Tentano di eludere il pedaggio e fuggono durante un controllo a Milano, fermati per spaccio due pregiudicatiDue cittadini marocchini arrestati alla barriera di Milano Nord: sequestrati hashish, cocaina e oltre 2000 euro in contanti. virgilio.it

Tenta di eludere il posto di blocco, trovato con la droga in auto: nei guai un 63enneL’uomo ha tentato di eludere il posto di controllo, cambiando direzione alla vista della pattuglia, ma la sua auto è stato bloccata repentinamente. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto ... leccesette.it

Tre uomini tentano di eludere un controllo dei Carabinieri, uno finisce in carcere dopo il fermo - facebook.com facebook