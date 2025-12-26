Furti in casa nella Bassa fermati dai carabinieri e denunciati un 17enne ed un 18enne
Un minore ed un giovane appena maggiorenne, sono stati dei denunciati all'inizio del mese di dicembre dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, con l'accusa di furto in abitazione. Il 2 dicembre era giunta alla centrale operativa della Bassa veronese, la segnalazione di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
