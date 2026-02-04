Questa settimana a Washington si tiene il Critical Mineral Summit. Oltre agli Stati Uniti, partecipano ministri di Europa, Australia, Corea del Sud, Giappone e altri venti Paesi alleati. Raimondi dell’Iai spiega perché i minerali critici sono fondamentali per la sicurezza. La discussione si concentra su come garantirne l’approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti estere. È un incontro che mette in primo piano questioni strategiche e di sicurezza energetica.

A Washington va in scena il Critical Mineral Summit, che oltre agli Stati Uniti coinvolge i ministri di Europa, Australia, Corea del Sud, Giappone e altri venti Paesi alleati. L’obiettivo è unire le forze su un tema cruciale, quale i minerali rari, e proteggere le catene di approvvigionamento data l’attuale dipendenza dalla Cina. Formiche.net ne ha parlato con Pier Paolo Raimondi, ricercatore senior del programma Energia, clima e risorse dell’Istituto Affari Internazionali (Iai). Come va letto il summit di Washington? Come l’ennesima prova della rilevanza dei minerali critici per la sicurezza economica dei Paesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego l’importanza dei minerali critici per la sicurezza. Parla Raimondi (Iai)

Approfondimenti su Critical Minerals Summit

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Critical Minerals Summit

Argomenti discussi: Rotte polari e interessi nazionali, vi spiego la posizione italiana sull’Artico. Parla Rauti; Vi spiego che sta succedendo nelle forze armate cinesi. Parla Sisci; Siena: Io prof e mister. Non vinco o perdo mai e vi spiego il perché. Lorenzo Vivarelli si racconta; Bologna-Milan, Allegri: Questi saranno i nostri acquisti in futuro, su Mateta vi spiego.

Vi spiego l’importanza dei minerali critici per la sicurezza. Parla Raimondi (Iai)Pier Paolo Raimondi (Iai) spiega a Formiche.net l'importanza del Critical Mineral Summit organizzato a Washington dal governo americano ... formiche.net

Dan Brown a Sky TG24: Vi spiego perché è importante leggere L'ultimo segretoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Stamattina eravamo in diretta su RAI UNO ad Uno Mattina con Giovanni Raimondi (Coordinatore Scientifico dell'Acquario di Livorno) per parlare del progetto LIFE European Sharks e della Carta di Livorno, per una ricetta sostenibile del Cacciucco alla Livorne - facebook.com facebook