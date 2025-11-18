Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato lunedì che lavorerà per far approvare la vendita degli F-35 all’Arabia Saudita, rendendo il Regno il primo Paese del Medio Oriente – oltre a Israele – a ottenere i caccia di quinta generazione. L’annuncio arriva alla vigilia della visita del principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS) alla Casa Bianca, prevista per oggi. La decisione segna un potenziale cambio negli equilibri di sicurezza regionali e inaugura una nuova fase della relazione strategica tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Sul tavolo della visita di MbS a Washington ci sono tre dossier intrecciati: l’accordo di sicurezza bilaterale, la possibile normalizzazione con Israele e, appunto, l’accesso saudita ai sistemi d’arma avanzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego la posta in gioco tra Trump e MbS. Parla al-Shihri